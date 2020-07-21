146 миллионов долларов: Белоруссия обвинила Россию 

Власти Белоруссии оценили потери государственного бюджета страны в 2021году от налогового маневра России в 350 млн белорусских рублей или 146 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БЕЛТА.

В ходе заседания президиума совета министров по проекту бюджета на 2021 год Головченко заявил, что документ сверстан из расчета среднегодовой цены барреля нефти около 40 долларов и среднего курса доллара 2,4 белорусских рубля.

«Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн белорусских рублей», — сказал премьер-министр.