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146 миллионов долларов: Белоруссия обвинила Россию 

Вероника Полынина и ещё 3 26 минут назад
146 миллионов долларов: Белоруссия обвинила Россию
Фото: ТАСС
Власти Белоруссии оценили потери государственного бюджета страны в 2021году от налогового маневра России в 350 млн белорусских рублей или 146 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БЕЛТА.
В ходе заседания президиума совета министров по проекту бюджета на 2021 год Головченко заявил, что документ сверстан из расчета среднегодовой цены барреля нефти около 40 долларов и среднего курса доллара 2,4 белорусских рубля.
«Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн белорусских рублей», — сказал премьер-министр.
Как писал «Рамблер», с 1 января 2020 года Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию из-за провала переговоров о цене. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и будет диверсифицировать поставки нефти. Позднее Лукашенко обвинил Россию в продаже нефти в Белоруссию по ценам выше мировых. Договориться о возобновлении поставок удалось лишь в середине июля. По словам Головченко, условия оказались «очень выгодными» для Минска.
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В мире , Александр Лукашенко
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