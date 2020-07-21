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Девочка застрелила убивших ее родителей боевиков 

Алиса Селезнёва и ещё 4 12 минут назад
Девочка застрелила убивших ее родителей боевиков
Фото: Reuters
Девочка застрелила из автомата двух бойцов движения «Талибан»*, убивших ее родителей. Об этом со ссылкой на начальника местной полиции пишет РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел в одной из деревень провинции Гор в Афганистане. Боевики ворвались в дом в поисках отца 14-летней Камар Гюль, обвинили его в том, что он оказывал поддержку официальному правительству страны, и убили. Мать девочки, пытавшаяся заступиться за мужа, также была убита.
«Камар Гюль взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов «Талибана»*, которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков», — рассказал начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада в интервью агентству Франс Пресс.
Власти провинции отметили, что девочку и ее младшего брата доставили «в более безопасное место».
*«Рамблер» писал, что движение «Талибан» признано в России террористической группировкой и запрещено.
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В мире , Происшествия , Талибан , РИА Новости , France-Presse
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