Девочка застрелила убивших ее родителей боевиков 

Девочка застрелила из автомата двух бойцов движения «Талибан» *, убивших ее родителей. Об этом со ссылкой на начальника местной полиции пишет РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в одной из деревень провинции Гор в Афганистане. Боевики ворвались в дом в поисках отца 14-летней Камар Гюль, обвинили его в том, что он оказывал поддержку официальному правительству страны, и убили. Мать девочки, пытавшаяся заступиться за мужа, также была убита.

«Камар Гюль взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов «Талибана»*, которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков», — рассказал начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада в интервью агентству Франс Пресс.

Власти провинции отметили, что девочку и ее младшего брата доставили «в более безопасное место».

*«Рамблер» писал, что движение «Талибан» признано в России террористической группировкой и запрещено.