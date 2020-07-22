«Станет хуже»: Трамп оценил ситуацию с COVID-19

Президент США Дональд Трамп завил, что в США, вероятно, ухудшится ситуация с коронавирусной инфекцией, однако это может означать победу над инфекцией, цитирует его Reuters.

По его прогнозам, перед победой должно, вероятно, стать хуже. "Сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела", — полагает политик.

Он отметил, что при создании такого прогноза он опирался на опыт других стран. При этом президент уверил, что в США снижается смертность от связанных с коронавирусом осложнений.

В настоящее время Соединенные Штаты являются лидерами по числу заразившихся COVID-19 и умерших от вируса. Из 14,7 млн заболевших в мире свыше 3,8 млн случаев приходится на США. При этом в стране скончались после заражения коронавирусом более 141 тыс. человек (всего в мире 611 тыс. смертей).