Во всей Европе есть всего две страны, которые до сих пор остаются в состоянии войны друг с другом. Недавно между Арменией Азербайджаном вновь начались бои. По разным данным, несколько десятков человек, в том числе азербайджанский генерал и мирные жители, погибли в столкновениях на северном участке границы, между городами Тавуш и Товуз. 16 июля, после небольшой передышки, стороны снова применили тяжелые вооружения.

К сожалению, двухлетнее затишье, которое можно назвать «медовым месяцем Пашиняна», закончилось, причем очень резко. Ситуация быстро меняется, и дальнейшая эскалация вполне возможна. По крайней мере, последние события в Азербайджане не внушают оптимизма: президент Ильхам Алиев отправил в отставку многолетнего (с 2004 года) министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова , заявив, что тот занимался «бесполезной работой, бесполезными переговорами». За этим последовала демонстрация в Баку , возмущенные участники которой требовали от властей занять более жесткую позицию в отношениях с Арменией.

После мирной революции, произошедшей в Ереване в 2018 году, Азербайджан с удовлетворением воспринял назначение на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который был человеком нового поколения и в отличие от двух своих предшественников не был родом из Карабаха и не участвовал в конфликте 1991-1994 годов.

Пашинян и Алиев договорились снизить напряженность на линии соприкосновения. Впервые была установлена горячая телефонная линия между командующими армиями двух стран. Количество инцидентов упало почти что до нуля — это явно указывает на то, что в прошлом стычки были совсем не случайными, а происходили с одобрения сверху.

Такого позитивного настроя в двусторонних отношениях не было уже много лет. Появилась надежда, что стороны могут приступить пускай к медленным, но переговорам. В январе 2019 года министры иностранных дел Армении и Азербайджана даже договорились, что «необходимо принять конкретные меры по подготовке населения к миру».

Внешне ситуация улучшилась, но, к сожалению, никаких сущностных изменений не произошло. Лидеры и общества обеих стран продолжали придерживаться взаимоисключающих позиций: Карабах принадлежит только нам, и точка, а уступки должна делать другая сторона.

Недавние бои положили конец двухлетнему медовому месяцу. Неясно, кто первым начал стрелять. В целом Азербайджан больше заинтересован в нарушении статус-кво, так как считает его несправедливым. Однако область между Тавушем и Товузом, расположенная на северном участке границы между двумя странами, обладает некоторыми особенностями: она густо населена по обе стороны, и у обеих стран здесь сосредоточены тяжелые вооружения. За любым инцидентом может последовать быстрая эскалация, если на то будут соответствующие указания.

С 2018 года в Баку копилось раздражение из-за того, что требования Армении выполняются — безопасность на линии соприкосновения, разделяющей армии двух стран, и на границе в целом укреплялась. А вот прогресса по выполнению главного требования Азербайджана за это время не было — стороны так и не перешли к содержательным переговорам о политическом урегулировании.

И действительно, первоначальный энтузиазм азербайджанских властей относительно Пашиняна выглядит довольно наивным. Да, он родом и не из Карабаха, но относится к тому поколению армян, для которого само собой разумеется, что Карабах — это армянская территория, и его уже никогда не придется делить с Азербайджаном. Наоборот, чтобы заручиться поддержкой карабахских армян, ереванец Пашинян стал еще больше налегать на национал-патриотическую риторику. В 2019 году он посетил Карабах и выступил там на митинге, где скандировал лозунг «Объединение», чтобы подчеркнуть, что область неотделима от Армении.

В свою очередь, азербайджанское руководство так и не отказалось от риторики, которую в Армении считают прямыми угрозами. В 2018 году президент Алиев предупреждал, что Азербайджан никогда не откажется от своих требований: «Война не окончена, окончена лишь ее первая фаза».

Одна из главных особенностей армяно-азербайджанского конфликта состоит в том, что лидеры обеих стран, по сути, его заложники. Конфликт так прочно вошел в национальное сознание, что ни один лидер не станет отступать от устоявшегося националистического нарратива. Даже если они понимают стратегическую ценность мирного урегулирования, они опасаются тех рисков, с которыми будет сопряжено движение в этом направлении.

Международное давление тут вряд ли поможет. Несмотря на активные усилия Сергея Лаврова по выработке мирного соглашения, российское руководство в целом не заинтересовано рисковать своими отношениями с Баку и Ереваном ради достижения мира. Кроме того, обе стороны не доверяют России: Азербайджан потому, что между Россией и Арменией заключен военный союз, Армения потому, что Москва, похоже, не торопится выполнять свои военные обязательства перед союзником. Возможности России ограничены — стоит помнить, что, в отличие от Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья или Украины, в зоне карабахского конфликта нет российских военных.

Что касается других держав, то Турция поддерживает Азербайджан, но явно не хотела бы, чтобы у ее границ разгорелся еще один конфликт. Иран — лишь заинтересованный наблюдатель, не играющий никакой роли. Соединенные Штаты, когда-то выступавшие активным посредником, сильно сократили свою вовлеченность в дела региона за последнее десятилетие, особенно при Трампе.