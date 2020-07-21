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Захватчик заявил о втором автобусе с заложниками в Луцке 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Захвативший заложников в украинском Луцке сообщил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, утверждают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.
Правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, захватившим автобус в Луцке, злоумышленник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, передает телеканал «Перший».
Перед захватом заложников подозреваемый записал видеоролик, он опубликован в YouTube, сообщает УНИАН.
«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», — заявил мужчина в ролике.
Также в других соцсетях он заявил, что «государство — это первый террорист». Он назвал себя Максимом Плохим и потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и видеозаявления о том, что именно они — террористы в законе.
Мужчина заявил, что в автобусе с ним есть много людей. Захватчик пояснил, что у него с собой есть автомат, гранаты и две бомбы. Другая взрывчатка находится в людном месте Луцка, добавил подозреваемый.
Он пригрозил подорвать все бомбы, если его требования не будут выполнены.
Напомним, ранее во вторник в полиции области сообщили, что мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.
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В мире , Видео , Происшествия , Генпрокуратура РФ , УНИАН , Луцк
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