Зеленский отреагировал на захват автобуса с пассажирами

Президент Украины объявил о введении полицейских операций.

На Украине в городе Луцк вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. Слышны выстрелы и крики.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав запись в своем Facebook. Он объявил о начале спецоперации.

«В настоящее время введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Это делается для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — пишет Зеленский в соцсети.

Ранее сообщалось, что мужчина обозначил свои требования, но они «содержали только общие фразы». Полиция проверяет аккаунты мужчины в соцсетях. Сообщалось, что предполагаемый террорист заявил об еще одном автобусе с заложниками в городе и нескольких заминированных объектах.