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Зеленский отреагировал на захват автобуса с пассажирами в Луцке 

ТК «Звезда» и ещё 1 54 минуты назад
Зеленский отреагировал на захват автобуса с пассажирами
Фото: Maksym Polishchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
Президент Украины объявил о введении полицейских операций.
На Украине в городе Луцк вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. Слышны выстрелы и крики.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав запись в своем Facebook. Он объявил о начале спецоперации.
«В настоящее время введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Это делается для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — пишет Зеленский в соцсети.
Ранее сообщалось, что мужчина обозначил свои требования, но они «содержали только общие фразы». Полиция проверяет аккаунты мужчины в соцсетях. Сообщалось, что предполагаемый террорист заявил об еще одном автобусе с заложниками в городе и нескольких заминированных объектах.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , СБУ , Луцк
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