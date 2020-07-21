Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке 

По словам украинского лидера, в городе делается все для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв.

"Тревожные новости из Луцка… Держу ход событий под личным контролем", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Он не предъявляет никаких требований. По предварительным данным, в автобусе может находиться до 20 человек. В области введен план "Заложник", центр города перекрыт.