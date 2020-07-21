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Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке 

Москва24 50 минут назад
Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке, сообщает RT.
По словам украинского лидера, в городе делается все для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв.
"Тревожные новости из Луцка… Держу ход событий под личным контролем", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Ранее неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Он не предъявляет никаких требований. По предварительным данным, в автобусе может находиться до 20 человек. В области введен план "Заложник", центр города перекрыт.
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В мире , Владимир Зеленский , Луцк
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