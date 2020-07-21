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Азербайджан уничтожил беспилотники Армении 

Артём Кульша 17 минут назад
Новый конфликт на границе Азербайджана и Армении
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы (ВС) Азербайджана уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Армении. Об этом, как сообщает «Sputnik Азербайджан», заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Полторы недели назад, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Сегодня пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что около 0:30 и 8:45 по местному времени ВС Армении сделали попытку осуществить разведывательные полеты с использованием беспилотников над позициями ВС Азербайджана в направлении Агдамского и Товузского районов. Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана обнаружили их и уничтожили.
«Дезинформация и ложь», — заявила «Sputnik Армения» пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, заверив, что армянское военное ведомство первым сообщит о потере БПЛА, если таковая будет иметь место.
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В мире , Министерство обороны , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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