Новый конфликт на границе Азербайджана и Армении

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Армении . Об этом, как сообщает «Sputnik Азербайджан», заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Полторы недели назад, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.

Сегодня пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что около 0:30 и 8:45 по местному времени ВС Армении сделали попытку осуществить разведывательные полеты с использованием беспилотников над позициями ВС Азербайджана в направлении Агдамского и Товузского районов. Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана обнаружили их и уничтожили.