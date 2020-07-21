Резолюцию против участия РФ в в G7 внесли в сенат США

«Большая восьмерка» (G8) не должна быть восстановлена с участием России , потому что та предпринимает дестабилизирующие и злонамеренные действия против демократических стран. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в резолюции, которая была внесена в Сенат США

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил восстановить G8 с участием России. Вчера сенатор от Демократической партии США Дик Дурбин представил резолюцию против этого.

В ее тексте сказано, что G8 не следует восстанавливать с участием России по той причине, что Москва предпринимает дестабилизирующие и злонамеренные действия против Америки, в частности в Афганистане, и других демократических стран, в частности Украины.

При этом Дурбин допустил возможность восстановления G8 с участием России, если та прекратит вести себя подобным образом. 12 сенаторов уже поддержали эту резолюцию к настоящему моменту.