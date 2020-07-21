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В США предложили исключить Россию из G8 

Артём Кульша 1 час назад
Резолюцию против участия РФ в в G7 внесли в сенат США
Фото: Reuters
«Большая восьмерка» (G8) не должна быть восстановлена с участием России, потому что та предпринимает дестабилизирующие и злонамеренные действия против демократических стран. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в резолюции, которая была внесена в Сенат США.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил восстановить G8 с участием России. Вчера сенатор от Демократической партии США Дик Дурбин представил резолюцию против этого.
В ее тексте сказано, что G8 не следует восстанавливать с участием России по той причине, что Москва предпринимает дестабилизирующие и злонамеренные действия против Америки, в частности в Афганистане, и других демократических стран, в частности Украины.
При этом Дурбин допустил возможность восстановления G8 с участием России, если та прекратит вести себя подобным образом. 12 сенаторов уже поддержали эту резолюцию к настоящему моменту.
В июне американские средства массовой информации сообщили, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство военных США в Афганистане. Трамп, сославшись на разведывательные данные, назвал эту информацию не заслуживающей доверия.
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В мире , Дональд Трамп , Генштаб , Демократическая партия США , ГРУ , Талибан , Сенат США , США
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