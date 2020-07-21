Лукашенко пытается сыграть роль Путина 

События последних месяцев в Белоруссии дают плодородную почву для прогнозов о будущем страны — традиционного союзника России и ее бессменного президента Александра Лукашенко . Визит главы российского правительства Мишустина и сопровождавшие его события заставляют многих задаться вопросом: «А не устроил ли „Батька“ провокацию посланнику Кремля?». Некоторые эксперты вообще склонны полагать, что Лукашенко хочет столкнуть Запад с Россией на белорусской арене, получив от этого личные политические бонусы, сообщает DEITA.RU.

Российские и белорусские политологи уже делали попытки оценить происходящие в Белоруссии события и заявления ее лидера. По мнению экспертов, Александр Лукашенко хочет одновременно укрепить свои позиции в собственной стране, на Западе и в России.

На днях Михаил Мишустин совершил знаковый визит в Минск накануне президентских выборов. И этот жест можно расценивать только в одном ключе: Россия оказывает поддержку действующему президенту — иначе тема Союзного государства, взаимодействия стран, подписания договоров и обсуждение экономического развития не поднималась бы на столь высоком уровне.

Однако Белоруссия к приезду Мишустина готовила не только пышные залы с флагами стран Союза. За несколько дней до визита второго человека в РФ по центральному телевидению страны — телеканалу «Беларусь 1», показали сюжет с новыми подробностями вмешательства России в выборы в республике.

В частности, в сюжете говорилось о причастности Газпромбанка и даже замминистра финансов РФ Андрея Круглова к отмыванию денег. Более того, недавний арест достаточно популярного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико намекает на российский след в предвыборной кампании. Дело в том, что официальная причина ареста Бабарико, бывшего председателя банка, — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Неофициальная — сотрудничество с российскими «кукловодами».

Казалось бы, это давно не новость, и «главный соперник» — Бабарико больше не представляет угрозы для Лукашенко, так как не зарегистрирован ЦИК как кандидат, скандал утих. Зачем перед приездом посланника Путина показывать такой острый сюжет по центральному каналу?

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, все действия Лукашенко против России преследуют одну цель — обратить на себя внимание Евросоюза , заручиться их поддержкой. Суздальцев отмечает: с одной стороны Лукашенко обвиняет Россию, показывает Европе, как противостоит ей. Но с другой — боится отвернуться от России, заигрывает с ней, говорит о готовности к интеграции.

Так, на сайте российского правительства опубликована стенограмма встречи Мишустина и Лукашенко. Есть там и вполне себе «сладкие» речи белорусского президента. Например, Александр Лукашенко восхищается Путиным, передает ему привет от народа и напоминает о любви белорусов к российскому президенту. А дальше — просит, чтобы объединение стран в Союзное государство прошло на позиции равноправия России и Белоруссии.

«Вы, наверное, заметили, что с чисто белорусским подходом мы всегда с уважением относимся к нашим гостям. Но Вы у нас не гость, Вы дома. Это главное, я прошу это иметь в виду», — также заявил Лукашенко в начале встречи с Мишустиным.

Еще одно объяснение поведения Лукашенко приводит белорусский политолог Дмитрий Болкунец . Он полагает, что глава Белоруссии пытается столкнуть между собой Евросоюз и Россию на почве вмешательства в выборы. Более того, по мнению эксперта, Лукашенко паразитирует на этой теме в своей предвыборной кампании.

Болкунец также отметил, что Москве не стоит комментировать заявления Лукашенко и прочие выпады со стороны официального Минска. Прокомментировав заявления, Кремль даст Западу повод вмешаться в ситуацию.

Однако не стоит забывать, что к настоящему моменту Республика Беларусь интегрирована в Россию может быть даже больше, чем этого хотелось бы где-нибудь в Кремле или на Старой Площади. Конечно, доподлинно неизвестно, строя планы в отношении Минска (если их, конечно, строят), российские «стратеги» принимают во внимание или нет то, что многие, очень многие белорусские военные, например, или сотрудники спецслужб (все те, кто там и попадает в разряд элит) обучаются в российских учебных заведениях, обрастая попутно обширными связями среди себе подобных россиян. А большая часть ТОП-10 минских олигархов имеет российское (в том числе) гражданство и ведет бизнес (в том числе) в Российской Федерации. Да и карьеру и капиталы многие сделали именно в Москве, а не в Минске, и в той или иной степени даже встроены в российскую политическую жизнь.

Таким образом, можно предположить, что в Минске российские правила игры, точнее те правила и принципы, на которых построены взаимоотношения внутри российских элит, понимают очень даже неплохо, едва ли не лучше, чем Москва видит белорусский «расклад». С этой точки зрения телевизионные «эскапады» Александра Григорьевича можно сравнить с «Мюнхенской речью» Путина, когда президент России четко обозначил, что Кремль все видит и понимает (что и как происходит на мировой арене), но хотел бы впредь играть с «открытым забралом». Его послушали, подивились политической открытости и продолжили все по-старому. Вот и Лукашенко в своих взаимоотношениях с Москвой совсем как Путин в Мюнхене — мы, мол, все видим и пониманием, какие ветры у вас там дуют за «зубатой стенкой», даже вот по телевизору про это показать можем, поэтому давайте договариваться по-честному… Имеет ли такой подход право на жизнь?