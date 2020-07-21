Зеленский выступает против подачи воды в Крым

«Я против», — так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о своем отношении к восстановлению водоснабжения», — написал Яременко.

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

В 2020-м командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.