По словам парламентария, он лично задал президенту Украины этот вопрос, на что получил чёткий ответ:

«Я против», — так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к возобновлению водоснабжения … Крыма», — написал депутат.

В комментариях Яременко отметил, что после разговора с Зеленским у него не возникло чувство недосказанности.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году, из-за которого жители Крыма инициировали референдум о воссоединении полуострова с Россией, новые власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который почти на 85% обеспечивал регион пресной водой.