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Британские активисты выступили против масок 

BFM.RU 10 минут назад
Активисты в мире выступили против масок и вакцин
Фото: ТАСС
Активисты против масок собрались в Гайд-парке чтобы протестовать против обязательного ношения защиты в магазинах и супермаркетах, сообщает The Independent.
Одна из выступавших на этом мероприятии в знак протеста надела на лицо стринги, в то время как мужчина пришел в жилете с надписью: «Сохраните права человека. Нет прививкам».
Протест был организован группой «Сохраните Британию свободной», которую основал бизнесмен и предприниматель Саймон Долан.
Лицевая защита станет обязательной для ношения в магазинах с 24 июля, а нарушителям грозит штраф до 100 фунтов стерлингов.
Тем не менее несогласие группы с новыми правилами по лицевым покрытиям не разделяется широкой публикой. Опрос, опубликованный в воскресенье, показал, что 71% взрослых в Англии поддержали решение сделать обязательными маски для лица в магазинах и только 13% выступили против.
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