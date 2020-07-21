Активисты в мире выступили против масок и вакцин

Активисты против масок собрались в Гайд-парке чтобы протестовать против обязательного ношения защиты в магазинах и супермаркетах, сообщает The Independent.

Одна из выступавших на этом мероприятии в знак протеста надела на лицо стринги, в то время как мужчина пришел в жилете с надписью: «Сохраните права человека. Нет прививкам».

Протест был организован группой «Сохраните Британию свободной», которую основал бизнесмен и предприниматель Саймон Долан.

Лицевая защита станет обязательной для ношения в магазинах с 24 июля, а нарушителям грозит штраф до 100 фунтов стерлингов.

Тем не менее несогласие группы с новыми правилами по лицевым покрытиям не разделяется широкой публикой. Опрос, опубликованный в воскресенье, показал, что 71% взрослых в Англии поддержали решение сделать обязательными маски для лица в магазинах и только 13% выступили против.