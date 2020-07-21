Проявление патриотизма: Трамп изменил мнение о масках

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Мы едины в нашем стремлении победить коронавирус, и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!» — написал Трамп, сопроводив запись фотографией в маске.

Ранее Трамп был известен своим нежеланием носить защитную маску и редко появлялся в ней на публике. Его оппоненты по предвыборной гонке критиковали его за то, что он подает плохой пример гражданам.

Через некоторое время Трамп изменил свое мнение и стал носить маску и даже сравнил себя с персонажем вестерна.