Зеленский назначил экс-главу МИД послом в Великобритании 

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в документе.

Посте отставки с поста главы МИД Пристайко был назначен вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Парламент страны уволил его с этой должности в июне текущего года.