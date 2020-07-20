Зеленский назначил экс-главу МИД послом в Великобритании 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании экс-главу министерства иностранных дел Вадима Пристайко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в документе.
Посте отставки с поста главы МИД Пристайко был назначен вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Парламент страны уволил его с этой должности в июне текущего года.