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Зеленский назначил экс-главу МИД послом в Великобритании 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Зеленский назначил экс-главу МИД послом в Великобритании
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании экс-главу министерства иностранных дел Вадима Пристайко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в документе.
Посте отставки с поста главы МИД Пристайко был назначен вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Парламент страны уволил его с этой должности в июне текущего года.
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В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости , Великобритания
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