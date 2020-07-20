Лукашенко отдал США новые рычаги влияния на Россию 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в США — впервые за 12 лет. Возглавит дипмиссию заместитель министра иностранных дел РБ Олег Кравченко , который уже обладает опытом работы в Соединённых Штатах. Обмен послами между Минском и Вашингтоном на фоне усиливающейся в последний год антироссийской риторики Лукашенко позволяет говорить о том, что белорусский лидер всерьёз решил взять курс на Запад, хотя сам он это и отрицает.

Олег Кравченко — дипломат со стажем. В 2007-2008 годах, до фактического разрыва дипотношений РБ и Соединённых Штатов, он занимал пост советника посольства РБ в Вашингтоне, а затем, до 2014-го, был временным поверенным. После этого, до 2017 года он работал начальником отдела США и Канады в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Тема обмена послами между Минском и Вашингтоном всплывала уже несколько лет назад, но до практических шагов дело дошло лишь в начале 2020-го. Тогда госсекретарь США Майк Помпео посетил столицу Белоруссии, где пообещал Лукашенко «на 100% обеспечить республику нефтью» — серьёзное и симптоматичное заявление на фоне постоянного конфликта РБ и РФ по поводу цен на газовые и нефтяные поставки.

Позднее стало известно, что американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Обладающая внушительным дипломатическим бэкграундом (включая работу как в посольствах в Грузии, России и на Украине, так и в международных организациях — в офисе постпреда США при НАТО ), она, по мнению экспертов, представляет собой «тяжёлую артиллерию», цель которой — усиление влияния Вашингтона в Минске.

Назначение Кравченко в этом контексте — ожидаемое решение, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск):

Это очень опытный дипломат, хорошо разбирающийся в тонкостях внутренней и внешней политики США. В разное время он работал советником белорусского посольства в Штатах, временным поверенным в делах республики. Обмен послами и расширение дипломатических представительств — это очередной шаг в процессе нормализации отношений между Минском и Вашингтоном. Но если с белорусской стороны посол уже назначен и утверждён, то кандидатура американского посла только лишь предложена президентом Дональдом Трампом для назначения.

Сам Лукашенко отрицает какие-либо спекуляции по поводу «прозападного крена», но факты свидетельствуют об обратном. Белорусский лидер всё чаще озвучивает претензии к Москве, в первую очередь, экономические, а в ходе текущей избирательной кампании открыто заявлял и о попытках России посягнуть на суверенитет своей страны.

На Западе, в свою очередь, понимают, что Белоруссия действительно единственный полноценный союзник Кремля в Европе. В итоге за последние годы Лукашенко был лишён ярлыка «последнего диктатора» континента, его вновь принимают в европейских столицах. Неудивительно, что на фоне пробуксовывающих переговоров Москвы и Минска по интеграции в рамках Союзного государства, США усиливают активность на белорусском направлении, а Лукашенко ищет альтернативы «старшему брату».

Учитывая то, что американское направление во внешней политике РБ становится всё значимее, более подходящего кандидата, чем Кравченко, на должность посла в Вашингтоне не найти, отметил в разговоре с NEWS.ru и белорусский политолог Артём Агафонов.

Артём Агафонов, белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»: