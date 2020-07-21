Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран Балтии заявил, что Россия нужна Европе, но призвал общаться с ней в соответствии с четкими принципами.

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать чётким принципам», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Маас полагает, что «КНР и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно», однако Берлин, по его словам, «хотел бы создать единый фронт».

«Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Евросоюза, чтобы стать равноправным партнёром для Китая и США, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС», — сказал он.

Ранее Хайко Маас заявил, что власти Германии и народ этой страны испытывают потребность в развитии дружественных отношений с Россией.