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МИД Германии объяснил, почему Россия нужна Европе 

Парламентская газета и ещё 4 13 минут назад
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран Балтии заявил, что Россия нужна Европе, но призвал общаться с ней в соответствии с четкими принципами.
«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать чётким принципам», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Маас полагает, что «КНР и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно», однако Берлин, по его словам, «хотел бы создать единый фронт».
«Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Евросоюза, чтобы стать равноправным партнёром для Китая и США, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС», — сказал он.
Ранее Хайко Маас заявил, что власти Германии и народ этой страны испытывают потребность в развитии дружественных отношений с Россией.
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В мире , Видео , Европа , МИД , ЕС , РИА Новости , Германия
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