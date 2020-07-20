Помпео: США вводят санкции против Кадырова 

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«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС распоряжение Госдепа.

Отмечается, что «санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19».