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Помпео: США вводят санкции против Кадырова 

RT на русском и ещё 16 31 минуту назад
Помпео: США вводят санкции против Кадырова
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп внёс главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список.
«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС распоряжение Госдепа.
Отмечается, что «санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19».
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В мире , Политика , Рамзан Кадыров , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США , Чеченская Республика
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