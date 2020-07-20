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США решили наказать Кадырова 

Вероника Полынина 7 минут назад
США решили наказать Кадырова
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о вводе санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС заявление Помпео.
По словам главы Госдепартамента, санкции в отношении Кадырова вводятся из-за «причастности к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
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Как сообщал «Рамблер», в 2017 году США уже вводили санкции в отношении Кадырова с формулировкой «за грубые нарушения прав человека». Кроме того, американская компания Facebook несколько раз блокировала и удаляла аккаунты Кадырова в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram.
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В мире , Политика , Рамзан Кадыров , ФСБ , Газпром , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США , Чеченская Республика
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