США решили наказать Кадырова 

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС заявление Помпео.

По словам главы Госдепартамента, санкции в отношении Кадырова вводятся из-за «причастности к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

Как сообщал «Рамблер», в 2017 году США уже вводили санкции в отношении Кадырова с формулировкой «за грубые нарушения прав человека». Кроме того, американская компания Facebook несколько раз блокировала и удаляла аккаунты Кадырова в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram.