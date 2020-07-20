Доклад о «вмешательстве» РФ в политику Британии озвучат 21 июля

Доклад о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован во вторник, 21 июля, сообщил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности.

Подготовленный предыдущим составом комитета доклад о России будет представлен парламенту в 10:30 (12:30 мск) во вторник, 21 июля, — говорится на сайте комитета.

Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным правительства Великобритании, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, которой скомпрометировал правящую Консервативную партию

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России, писал NEWS.ru.