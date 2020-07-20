Саудовский график контактов на высшем уровне претерпел резкие изменения из-за ухудшения здоровья монарха Салмана, который, по сообщениям государственных СМИ, был госпитализирован с подозрением на воспаление желчного пузыря. На этом фоне премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отложил свой запланированный визит в королевство. Есть предположения, что госпитализация Хранителя двух святынь может быть связана и с другими, более тяжёлыми диагнозами. Так или иначе, но ситуация говорит только об одном: в Саудовской Аравии приближается время транзита власти.

О том, что 84-летний Салман бин Абдулазиз, который находится на троне с 2015 года, был помещён в больницу, первыми сообщили официальные СМИ. Сейчас монарх, как известно, проходит комплексное медицинское обследование. В саудовском сегменте социальных сетей запущены кампании в его поддержку. Никаких других подробностей официальные СМИ не приводят. Как сообщил позже МИД Саудовской Аравии, премьер-министр Ирака был вынужден отложить свою запланированную поездку в Эр-Рияд после новостей о госпитализации Салмана.

«Признавая важность визита и желание добиться успеха, наше мудрое руководство в координации с нашими братьями в Ираке решило отложить визит», — написал в Twitter возглавляющий ведомство принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Аль-Казыми должен был отправиться в свою первую в качестве иракского премьера зарубежную поездку в Саудовскую Аравию 20 июля. Были сообщения, что переговоры в Эр-Рияде планировалось посвятить развитию двусторонних отношений, а также основным аспектам региональной проблематики.

Учитывая закрытость саудовской политической жизни, есть основания подозревать, что реальный диагноз монарха могут скрывать. Оппозиционные Эр-Рияду СМИ сразу же подняли вопрос о престолонаследии. Несмотря на то, что он давно решён в пользу сына Салмана — кронпринца Мухаммеда, который получил свой титул в 2017 году специальным королевским декретом, после того как его кандидатуру утвердил Совет верности, постоянно проводимые молодым наследником «чистки» свидетельствуют о его неуверенности в своих позициях.

Последние из задержанных саудовскими правоохранителями — влиятельнейшие принцы Ахмед (брат короля) и Мухаммед бин Найеф, которым инкриминируют государственную измену. Ахмед является одним из членов семейного Совета верности — органа, определяющего порядок престолонаследия в Саудовской Аравии. В связи с этим сообщения о задержании брата короля породили предположения, что кронпринц хочет уничтожить Совет верности. Некогда саудовский монарх обладал исключительным правом самостоятельно назначать своего наследника — вторую по значимости в стране фигуру — и своим же указом отстранять его, однако благодаря закону о Совете верности от 2006 года этот вопрос был делегирован одноимённому коллективному органу.

Правда, как утверждают аналитики, Совет верности в настоящее время является абсолютно недееспособной структурой. Так, в своё время он должен был назначить не только наследника престола, но и его заместителя. Но этот пост остался, тем не менее, вакантным.