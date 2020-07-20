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Западные СМИ: США ждет новая катастрофа 

Мария Иванова 25 минут назад
Американский экономист Пол Кругман заявил, что США оказались на грани новой катастрофы — безработные американцы в ближайшее время могут оказаться без дополнительной государственной помощи. Об этом сообщает The New York Times.
Как писал «Рамблер», в конце марта в США приняли закон CARES, который, среди прочего, предоставил увеличенные выплаты американцам, оставшимся без работы из-за карантина. Пособие для этих людей выросло до 600 долларов (чуть более 49 тысяч рублей) в неделю на каждого.
Эта мера помогла поддержать те области экономики, которые не оказались под карантином. Без увеличенных пособий уволенным работникам пришлось бы сократить расходы по всем направлениям, что привело бы ко второму циклу потери рабочих мест и экономического спада, а также к огромной волне пропущенных арендных платежей и выселений.
«Таким образом, увеличение пособий по безработице стало главным спасательным кругом для десятков миллионов американцев. К сожалению, всех их могут выбросить за борт всего через несколько дней», — заявил экономист.
Он объяснил, что большинство людей получат последние выплаты 25-26 июля, после чего их доходы упадут на 60 и более процентов.
Демократическая Палата представителей США еще два месяца назад одобрила законопроект, продлевающий дополнительные выплаты до конца года, но республиканские Сенат и Белый дом не спешат его принимать.
По мнению Кругмана, президент США Дональд Трамп и его команда «отстают от кривой заболеваемости» и все еще надеются на резкое V-образное восстановление экономики. Также они верят, что помогать безработным во время кризисов вредно, так как у них не будет мотивации искать новую работу.
«Кажется, они [республиканцы — прим.ред.] не понимают, что именно их, а не демократов, обвинят, если миллионы людей погрузятся в нищету из-за отсутствия своевременной помощи», — заключил эксперт.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Пол Кругман
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