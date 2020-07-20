«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление 

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал от правоохранительных органов сделать все, чтобы найти убийц журналиста Павла Шеремета и назвал это преступление «позором для Украины».
Как сообщал «Рамблер», Павел Шеремет погиб в 2016 году на Украине в результате взрыва бомбы в автомобиле. Национальная полиция Украины назвала основной версией убийства — профессиональную деятельность журналиста.
Президент Украины напомнил, что сегодня четвертая годовщина со дня убийства Шеремета, подчеркнув, что в Белоруссии, России и Украине «он стоял за ценности демократии, права и свободы человека».
«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, украинское общество пристально следит за расследованием и ждет «четких и неопровержимых доказательств».
«Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А впоследствии — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления», — подчеркнул Зеленский.