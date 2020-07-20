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Бывший министр транспорта Польши задержан по делу о коррупции 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
В Польше задержали экс-министра транспорта
Фото: Reuters
Бывший министр транспорта Польши Славомир Новак задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
По его словам, "дело касается организованной преступной группировки, на след которой вышли польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины". Как пояснил Жарын, процесс также связан с важной общественной функцией, которую Новак осуществлял на Украине, — ранее он руководил украинской государственной службой по вопросам автомобильных дорог — "Укравтодор".
"Это серьезное дело. Следствие носит международный характер", — добавил пресс-секретарь, подчеркнув, что расследование только начинается и ожидаются новые задержания, поэтому больше информации пока предоставить нельзя.
"Нужно подождать показаний подозреваемых, проанализировать материалы. Дело ведет как польская, так и украинская сторона, и оно быстро не закончится", — указал Жарын, подчеркнув, что Польша и Украина ведут отдельные расследования.
В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в своем Facebook, что сотрудники бюро совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Киеве и Львове в рамках совместного расследования.
Новак — представитель правившей в Польше до 2015 года партии "Гражданская платформа". Сейчас это политическое объединение в оппозиции. С 2011 по 2013 год Новак руководил Министерством транспорта Польши. Уйти с этого поста ему пришлось после скандала, связанного с тем, что он не внес в свой отчет о доходах дорогие наручные часы. Главой "Укравтодора" Новак стал в 2016 году. В сентябре 2020 году он оставил эту должность.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Славомир Новак , Польша
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