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Украина уничтожит Крымский мост за 36 часов 

Павел Тиунов 59 минут назад
Полномасштабный военный конфликт между Россией и Украиной приведет к тому, что Керченский мост будет разрушен, а группировка российских войск в Крыму, оказавшись в ловушке, — уничтожена, заявил украинский военный эксперт Михаил Гончар. По словам аналитика, операция будет выполнена в течение 36 часов, сообщает РИА ФАН.
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Гончар предположил, что в ходе российских военных учений «Кавказ-2020» будет отрабатываться переброска сил, в том числе по Керченскому мосту. Поэтому, по мнению эксперта, в будущем в случае серьезного конфликта противника, расположившегося в Крыму, будет достаточно легко нейтрализовать: разрушить Керченский мост, а оказавшихся в ловушке российских солдат — уничтожить.
«Их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — пояснил Гончар.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в США рассмотрели стратегии атаки Крыма и Дальнего Востока в ответ на «российскую агрессию». Так американцы не исключили в ответ на захват Россией Прибалтики нападение на группировки отечественных войск в Сирии и Крыму. Ещё одна потенциальная цель американских ракет — Дальний Восток.
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В мире , Видео , РИА ФАН , Республика Крым
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