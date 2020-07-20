Германия даст отпор российской «агрессии» 

Германия , которая находится в зоне поражения русских ракет, не намерена мириться с российской «агрессией», заявила в интервью немецкому изданию Die Zeit министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ответ, по ее словам, будет заключаться в новом подходе к разработке системы обороны страны, сообщает «ИноТВ».

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что правительство РФ в настоящее время крайне агрессивно отстаивает свои интересы. В спорных ситуациях, по ее словам, Россия не считается с правом других стран на самоопределение, что идет вразрез с послевоенным порядком и ценностями немецкого народа.

Министр также добавила, что центр мировой политической жизни сегодня располагается в Европе. При этом в зоне поражения российских ракет находится только Германия и ряд восточноевропейских стран, отметила она. Угрозы со стороны России существуют, заявила Крамп— Карренбауэр, но их необходимо тщательно проанализировать.

«Нам нужно разработать системы обороны», — пояснила глава Минобороны.

Речь, по ее словам, в первую очередь идет о «стаях дронов, управляемых искусственным интеллектом» и «гиперзвуковом оружии».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на нападки западных лидеров на российский газопровод «Северный поток-2». Она подчеркнула, что претензии к проекту со стороны США и других стран в большинстве случаев не обоснованы. По ее словам, американцы, критикуя россиян, пытаются продвинуть на европейский рынок сжиженный природный газ.