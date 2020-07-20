600 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

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Жертвами коронавируса во всем мире стали более 600 тыс. человек, заразились более 14,3 млн жителей Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения

По информации ВОЗ, за последние сутки в результате заражения инфекцией погибли 5 111 пациентов. Медики зафиксировали 229 780 новых случаев заражения.

Общее число жертв, таким образом, достигло 603 691, заразились 14 348 858 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.