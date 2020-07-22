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Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней» от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 23 20 минут назад
Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп своими рекомендациями по карантину в период пандемии коронавируса спас 3-4 млн жизней американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«Это было правильное решение, президент спас 3-4 млн жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению — то, как влияют на американцев долговременные карантины», — передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что на 80% в ходе карантина снизилась диагностика рака, что тоже ведет к гибели людей.
Трамп ранее также приписывал себе заслуги в том, что уберег 2 млн жителей США от смерти от коронавируса.
В США зафиксировано около 3,7 млн случаев COVID-19, умерли более 139 тыс. человек, при этом остановить распространение заболевания пока не удается. Страна лидирует и по числу зараженных, и по числу умерших от коронавируса. При этом Трамп долгое время противился карантину, а после его введения призывал к скорейшему открытию экономики.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
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