Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней»

«Это было правильное решение, президент спас 3-4 млн жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению — то, как влияют на американцев долговременные карантины», — передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что на 80% в ходе карантина снизилась диагностика рака, что тоже ведет к гибели людей.

Трамп ранее также приписывал себе заслуги в том, что уберег 2 млн жителей США от смерти от коронавируса.

В США зафиксировано около 3,7 млн случаев COVID-19, умерли более 139 тыс. человек, при этом остановить распространение заболевания пока не удается. Страна лидирует и по числу зараженных, и по числу умерших от коронавируса. При этом Трамп долгое время противился карантину, а после его введения призывал к скорейшему открытию экономики.