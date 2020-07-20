Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину 

Угрозой украинскому государству Михаил Саакашвили посчитал действия местных властей.

Действия местных украинских властей могут привести к «потере» государства в той форме, в которой оно существует в настоящий момент. Такое заявление сделал действующий глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Он указал, что бюджет страны ранее был передан «местным феодалам», которые могут незаконно присвоить себе 80% средств, а оставшиеся потратить на создание частных армий.

«Они там с жиру бесятся», — высказался политик в эфире телевизионного канала «Украина 24».

Саакашвили привел в пример Одессу, где, по его словам, муниципальную охрану представляют «обычные головорезы», которые имеют форму и бюджетное финансирование.

Глава комитета заявил, что часть подобных сил без сомнения готовится к «отколу от Украины», а другие же будут стремиться к «реваншу в Киеве». Саакашвили подчеркнул, что сохранение страны такой, как сейчас, требует резких действий.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на должность в украинском государственном аппарате 7 мая текущего года. В ответ на данное назначение Грузией был отозван посол на территории Украины для консультаций.