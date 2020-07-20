Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил о попытке свержения власти 

Артём Кульша и ещё 13 38 минут назад
Некие люди стремятся свергнуть правительство Белоруссии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. 16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. В ходе мероприятия он заявил, что в 2010 году некто захотел поставить Белоруссию на колени.
«Ввели санкции, наклоняли», — рассказал президент.
После того как поставить Белоруссию на колени таким образом не получилось, желавшие этого люди организовали банду из 400 агрессивных боевиков и еще 400 зевак, главным образом сопляков, и в ходе очередных выборов президента бросили ее на Дом правительства.
По мнению Лукашенко, люди, которые стремились свергнуть правительство Белоруссии в 2010-м, хотят этого до сих пор, и нынешняя ситуация напоминает ситуацию 10-летней давности.
«Вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — убежден он.
Комментарии 72
В мире , Видео , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение