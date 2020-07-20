На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. 16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. В ходе мероприятия он заявил, что в 2010 году некто захотел поставить Белоруссию на колени.

«Ввели санкции, наклоняли», — рассказал президент.

После того как поставить Белоруссию на колени таким образом не получилось, желавшие этого люди организовали банду из 400 агрессивных боевиков и еще 400 зевак, главным образом сопляков, и в ходе очередных выборов президента бросили ее на Дом правительства.

По мнению Лукашенко, люди, которые стремились свергнуть правительство Белоруссии в 2010-м, хотят этого до сих пор, и нынешняя ситуация напоминает ситуацию 10-летней давности.