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В белорусских соцсетях сообщили о госпитализации Лукашенко 

Майк Габриелян 27 минут назад
Лукашенко экстренно госпитализировали
Фото: Reuters
В белорусских соцсетях сообщили, что президент страны Александр Лукашенко экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом.
В частности, такую информацию разместил оппозиционный белорусский телеграм-канал «Баста».
Канал ссылается на несколько читателей, которые одновременно сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у главы государства. Среди них — родственница сотрудницы президентской клиники.
Один из свидетелей рассказал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.
«Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили», — сообщил он.
Еще одна пользовательница заявила, что президентская клиника накануне была оцеплена спецслужбами.
«Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны», — сообщила женщина.
Она сослалась на родственницу, работающую в центре.
Кроме того, канал «Реальная Беларусь» опубликовал видео, где президент с заметным усилием передвигает ноги, выйдя из самолета.
«Лукашенко еле ходит, постарел, а собирается еще на 6-й срок.. Пожалейте человека!», — пишет автор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что оппозиция ответила Лукашенко, заявившему о «Конституции не под женщину».
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В мире , Александр Лукашенко
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