Лукашенко экстренно госпитализировали

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В белорусских соцсетях сообщили, что президент страны Александр Лукашенко экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом.

Канал ссылается на несколько читателей, которые одновременно сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у главы государства. Среди них — родственница сотрудницы президентской клиники.

Один из свидетелей рассказал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.

«Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили», — сообщил он.

Еще одна пользовательница заявила, что президентская клиника накануне была оцеплена спецслужбами.

«Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны», — сообщила женщина.

Она сослалась на родственницу, работающую в центре.

Кроме того, канал «Реальная Беларусь» опубликовал видео , где президент с заметным усилием передвигает ноги, выйдя из самолета.

«Лукашенко еле ходит, постарел, а собирается еще на 6-й срок.. Пожалейте человека!», — пишет автор.