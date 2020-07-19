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Трамп: «США победили в двух прекрасных мировых войнах» 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Трамп: «США победили в двух прекрасных мировых войнах»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на закон об оборонном бюджете, если законодатели включат туда пункты о переименовании американских военных баз (фортов). Речь идет о базах, которые носят имена Роберта Ли и Брэкстона Брэгга — эти генералы воевали на стороне рабовладельцев-конфедератов в гражданской войне и сами имели множество рабов-негров.
Выступая на телеканале Fox News в воскресенье, Трамп заявил, что переименование баз не будет иметь успех и надо уважать военные успехи генералов:
«Ну, спросите у людей: «Как вам нравится идея переименовать Форт Брэгг? Да и как мы потом его назовем? В честь преподобного Аль-Шарптона?» [Шарптон — чернокожий борец за гражданские права].
Кроме того, Трамп апеллировал к победам в мировых войнах.
«Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из «Форта Брэгг», мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — цитирует американского президента РИА Новости.
По его словам, форты носят названия долгое время, и решение будет принимать лично он.
Он подтвердил, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 год, если там упомянут переименование баз.
Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроекту предстоит пройти несколько согласований и поступить на подпись Трампу.
Среди пунктов закона есть предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга. Сенаторы внесли поправку на фоне протестов и беспорядков, устроенных чернокожими и левыми радикалами. Волнения начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией в Миннеаполисе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экстремистское движение «Black Lives Matter» набирает обороты в Штатах, с каждым днём в его ряды вливается всё больше темнокожих.
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В мире , Роберт Ли , Дональд Трамп , Сенат США , РИА Новости , Fox News , США
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