«Оружие против русских США испытывают на украинцах»

В Харьковской области испытания некой «инновационной» американской вакцины от коронавируса закончилось гибелью пяти человек. В числе погибших четверо украинских военнослужащих и один гражданский.

О трагических последствиях эксперимента, который проводили вирусологи из США , сообщил пресс-офицер управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, для испытаний были отобраны 15 кандидатов, десять из которых — бойцы ВСУ, заразившиеся коронавирусом. В ходе исследования у восьми пациентов резко ухудшилось самочувствие, и их перевели в реанимацию. Троих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако лечащие врачи не могли оказать им необходимую помощь, поскольку не обладали информацией о составе введенных инъекций.

«В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих, скончались от осложнений, вызванных инфекцией», — сказал Мазейкин.

Также он сообщил, что применение экспериментальных вакцин в медучреждениях Харьковской области вызвало осложнения у пациентов со слабым иммунитетом. Есть данные (их, правда, предстоит еще проверить), что после проведения вакцинации к медикам за помощью обратились более 110 жителей региона.

Надо сказать, что в украинских СМИ на этот счет — глухое молчание.

Вместе с тем, далеко не секрет, что американцы давно заложили на Украине «биологическую бомбу» — в стране действуют более десятка биологических лабораторий, которые курируются военным ведомством США . И одна из таких лабораторий находится непосредственно в Харькове

Причем, сами американцы этого даже не скрывают и говорят, что работают в «незалежной» по соглашению с украинским правительством от 1993 года, которое предполагает создание на ее территории совместного исследовательского центра якобы для проведения «мирных исследований и разработки вакцин».

Чем на самом деле занимаются в этих закрытых учреждениях, никто не знает. Многочисленные попытки оппозиционных украинских политиков добиться ответа на этот вопрос от украинских властей, успехом не увенчались.

В то же время, интересно, что при таком обилии в стране американских вирусологов нынешнее руководство Украины, видимо, не очень рассчитывает на американскую вакцину.

Германии, Франции и Во всяком случае, глава местного Минздрава Максим Степанов недавно признался, что по просьбе президента Зеленского уже обратился к европейским коллегам из Италии Нидерландов с тем, чтобы Украина получила приоритетное право на получение коронавакцины, если она там появится.

Зеленскому, кстати, это позволит сэкономить миллион долларов, который он ранее обещал выплатить украинскому ученому, который создаст первую украинскую вакцину от «короны».

— Обещаниям Зеленского вообще не стоит верить, поскольку по профессии и образу мыслей он — актер-комик, и ведет себя, соответственно, не как глава государства с 30-миллионным населением, а как шоумен, — комментирует ситуацию директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», политолог Эдуард Попов. — Это — чистый пиар, и Владимир Александрович здесь в привычном репертуаре.

Науки на Украине не осталось. Все более-менее профессиональные украинские ученые и медики давно работают в странах Запада. Поэтому платить, по сути, некому. А для разработки собственной вакцины миллион долларов — ничто, потому что процесс этот очень дорогостоящий. Да и деньги здесь, понятно, не все решают, иначе этой проблемы в мире давно бы не было. В более развитых странах давно бы уже эти вакцины изобрели.

Поэтому Украина, скорей всего, будет вынуждена стоять как нищенка на паперти и просить европейских партнеров дать ей на бедность — т.е. поделиться вакциной.

«СП»: — Судя по вот этой последней истории с гибелью пяти человек, американцы уже поделились…

— Что касается американцев и их биолабораторий, которые якобы ведут «мирные исследования» на Украине, то напомню: курирует эти лаборатории Пентагон — т.е. военное ведомство. Всего их пятнадцать, и одна как раз в Харькове.

Кстати, несколько месяцев назад украинские депутаты «Оппозиционного блока — За жизнь» во главе с Медведчуком направляли официальные запросы в адрес посольства США в Киеве и в администрацию президента Зеленского относительно законности деятельности этих учреждений на территории Украины. И может ли эта деятельность быть связана со вспышками опасных заболеваний, которые отмечались в стране в последние годы.

Офис президента, если мне не изменяет память, не ответил. А в дипмиссии заявили, что запрос парламентариев является «происком Кремля и московской пропаганды». Опять же, там ссылаются на договоренности между украинским правительством и Министерством обороны США о проведении «мирных исследований».

Тема эта уже стала скандальной не только на Украине, но и в странах Евросоюза . Первыми тревогу забили болгары, которые опубликовали карту размещения этих лабораторий на украинской территории. Затем итальянская пресса об этом писала. И потом уже, собственно, подключились парламентарии из блока Медведчука.

В публикациях зарубежных журналистом, кстати, проходила информация — еще до коронавируса — и о том, что в роли «подопытных кроликов» американцы часто используют военнослужащих украинской армии, и что кто-то из них в результате этих опытов погиб.

«СП»: — Почему тогда украинские власти хранят молчание?

— А вот тут самое интересное. Дело в том, что все эти биолаборатории Пентагона действуют на Украине по принципу экстерриториальности. То есть, украинская сторона не имеет права вмешиваться в их работу. Результаты отправляются напрямую в Вашингтон.

Если я не ошибаюсь, то, по оценкам специалистов, там действует третий уровень секретности из четырех максимальных, но с возможностью перехода на четвертый уровень. То есть, уровень засекреченности этих лабораторий очень высокий.

Журналисты ведущего оппозиционного украинского издания «Страна.ua», которые вели независимое расследование, пытались выяснить хоть какие-то подробности, но им тут же стали поступать угрозы. Поэтому эта тема на Украине, так скажем, не является безопасной.

Можно задаться вопросом: если пентагоновские военные биолаборатории ведут исследования на территории Украины, в которые не посвящают украинскую сторону, то, как это связано с коронавирусом?

Ответа пока нет. Но, я думаю, мы вправе эти вопросы задавать.

«СП»: — Что вы имеете в виду?

— Как известно, американцы обвиняют Китай в том, что он в своих секретных лабораториях этот вирус создал. Но у нас тогда тоже есть основание — путь косвенное — обвинять в том же самих американцев, которые действуют, не посвящая никого в свои результаты.

Между тем, есть версия (ее высказывают некоторые независимые эксперты), что американцы, возможно, не афишируя, собирают биоматериал среди граждан Украины, чтобы затем создать биологическое оружие против русских.

Поскольку украинцы, это те же русские в антропологическом плане. Это только предположение, конечно. Но никто из Пентагона его до сих пор не опроверг — ну, если не считать дежурную фразу американских дипломатов о «руке Москвы».

В любом случае, Украина себя ведет, как страна не суверенная, раз позволяет на своей территории действовать этим закрытым учреждениям, которые ей не подотчетны. Да еще позволяет подвергать своих военнослужащих смертельно опасным экспериментам, поскольку публикации о летальных исходах были и задолго до пандемии.

На самом деле, подобное соседство очень опасно. Поэтому и Россия, и Европа, мне кажется, должны бить тревогу. Поднимать этот вопрос на всех возможных международных площадках. И ставить в известность мировую общественность о том, что на территории Украины действуют подобные секретные центры по разработке биологического оружия.

«СП»: — Проблема еще в том, что, видимо, не только на военных они сейчас испытывают эту вакцину, но и на обычных гражданах, которых, судя по всему, используют втемную…

— Я этого совсем не исключаю. Американцы со всеми ведут себя очень цинично. Тем более если речь идет о жителях какой-то «банановой республики» под названием Украина. Для них это, можно сказать, удобный и дешевый способ «прокатать» препарат, не прошедший клинические испытания.

Украина для этого идеально подходит. Она согласна на все предложения своего заокеанского «покровителя». Поэтому украинцы стали для американцев биоматериалом в самом буквальном смысле слова.