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Брошен Украиной: в Киеве рассказали про отказ от Донбасса 

Газета.Ru 2 часа назад
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, украинские власти и сами отказались от претензий на Крым и Донбасс, поскольку не хотят тратить деньги на живущих в этих регионах людей.
Последние годы украинские власти ведут такую политику, при которой жители Донбасса и Крыма и сами не захотят снова подпадать под власть Киева, цитирует Мураева РИА «Новости».
«Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы», — пояснил экс-политик.
Бывший парламентарий признался, что сам ездил в Донбасс и разговаривал с местными жителями.
«Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан — как вражескую», — сделал вывод Мураев.
Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «неприемлемым» включение в украинскую конституцию пунктов об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
По словам главы украинского МИДа, Киев не намерен «удовлетворять пожелания других стран».
«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными», — заявил дипломат.
По его мнению, выполнение минских соглашений должно начаться с прекращения огня, а Россия должна занять по вопросу Донбасса «конструктивную позицию».
«Точка. Начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — считает глава украинского внешнеполитического ведомства.
В то же время следует отметить, что политические реформы в части предоставления особого статуса Донбассу являются требованием не только России, но и других участников «нормандского формата» — Германии и Франции.
В 2019 году Киев подписал так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, подготовленный германскими политиками. Теперь вопрос проведения выборов в регионе, охваченном войной, регулируется не только минскими соглашениями, но и «формулой».
Подписание документа 1 октября 2019 года многие СМИ назвали «сенсацией», хотя по большому счету она не внесла чего-то принципиально нового, по сути, лишь внеся понимание в порядок выполнения отдельных пунктов минских соглашений.
Документ, под которым стоит украинская подпись, подразумевает, что на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления», а до этого здесь должны пройти выборы в соответствии с украинским законодательством. Результаты выборов должны быть признаны ОБСЕ.
Подписание «формулы Штайнмайера» вызвало недовольство в среде националистически настроенной части украинского общества, что стоило рейтингов президенту Украины Владимиру Зеленскому.
С другой стороны, невыполнение Зеленским минских соглашений привело к тому, что парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу государства в недоговороспособности и продолжении политики предыдущего украинского лидера Петра Порошенко.
При этом в партии напомнили, что главным выборным лозунгом Зеленского был «Мир — за год».
«Теперь переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения. Первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет, и призвал украинский народ с этим смириться», — указывалось в сообщении.
Что касается Крыма, то еще в марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.
«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.
Незадолго до этого глава государства сообщил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.
«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — пояснил он.
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Комментарии 2
В мире , Видео , Статьи , Евгений Мураев , Петр Порошенко , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Алексей Резников , ОБСЕ , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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