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Зеленский оставил дела и уехал в отпуск на «дачу Хрущёва» 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Зеленский уехал в отпуск на «дачу Хрущёва»
Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский решил на время отдохнуть от государственных забот и уехал в отпуск. Ближайшие десять дней украинский лидер проведёт на острове Бирючий в Херсонской области, куда до него не приезжал ни один президент Незалежной. В этом месте находится его резиденция, которую называют «дачей Хрущёва».
Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции), — рассказал на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол.
Остров Бирючий находится в конце Федотовой косы в Кирилловке, хотя территориально его следует относить к Херсонской области. Госрезиденция на Бирючем была организована во времена Никиты Хрущёва. Однако советский лидер побывал там всего лишь один раз.
Предположительно, украинский лидер отправился на отдых без своей супруги Елены. Ранее о краткосрочной поездке президента проинформировал и журналист Владимир Кацман в эфире телеканала NewsOne. Он пояснил, что Владимир Зеленский целых 10 дней будет отдыхать на острове, передаёт Lenta.ru.
Ранее, как писал NEWS.ru, 25 тысяч украинцев отдали свой голос в поддержку петиции, которая призывает президента страны Владимира Зеленского подать в отставку. Теперь глава государства должен рассмотреть её и дать ответ. Автором документа стал политолог Виктор Уколов. Петиция основывается на признании Зеленского, что он не задекларировал 5,1 млн гривен дохода (около 13,3 млн рублей) от погашения облигаций.
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Комментарии 5
В мире , Тарас Черновол , Виктор Уколов , Владимир Зеленский , Владимир Кацман , Lenta.ru
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