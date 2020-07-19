Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру 

В Сети появилось видео, запечатлевшее подрыв на растяжке «военного медика» ВСУ Николая Илина в Донбассе. Видеозапись опубликована в телеграм-канале JokerDNR.

Ролик снят со шлема погибшего. Выложивший его в интернет сообщает, что «медик» был вооружен и подорвался в момент военной операции, поэтому на него не могли распространяться международные законы о неприкосновенности врачей.

«Много за эти дни было сказано и показано о гибели эстонского мальчика. Но всем стало ясно, что "украинский медик" не был в белой каске или других ярких отличительных штучек, а был экипирован по стандартам НАТО. Вместо носилок или шприца в его руках был автомат. Сопровождали его такие же "рейнджеры" без повязок СЦКК, ОБСЕ, ООН или прочей фигни. И погиб он не от рук кровавых сепаров или российского спецназа, а банально подорвался на растяжке», — пишет автор.

Официальная версия Киева гласит, что целью вылазки Илина и его группы было тело подорвавшегося на мине сослуживца. Затем группа Илина якобы попала в засаду и была расстреляна.