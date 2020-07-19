Умер писатель Хуан Марсе 

Испанский писатель Хуан Марсе умер на 88-м году жизни в Барселоне. Об этом сообщило в воскресенье литературное агентство Carmen Balcells.

По его информации, он "ушел из жизни вчера вечером в возрасте 87 лет в Барселоне".

Хуан Марсе родился 8 января 1933 года. Он считается писателем "поколения 50-х годов" (литераторов, получивших известность после гражданской войны в Испании). На его счету множество романов, среди которых можно выделить "Запертые с одной игрушкой" (Encerrados con un solo juguete, 1960), "Последние вечера с Тересой" (Ultimas tardes con Teresa, 1966), "Темная история кузины Монтсе" (La oscura historia de la prima Montse, 1970), "Любовные песни в клубе Лолиты" (Canciones de amor en Lolita’s Club, 2005) и другие.