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Умер писатель Хуан Марсе 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Умер писатель Хуан Марсе
Фото: © Ulf Andersen/Getty Images
Испанский писатель Хуан Марсе умер на 88-м году жизни в Барселоне. Об этом сообщило в воскресенье литературное агентство Carmen Balcells.
По его информации, он "ушел из жизни вчера вечером в возрасте 87 лет в Барселоне".
Хуан Марсе родился 8 января 1933 года. Он считается писателем "поколения 50-х годов" (литераторов, получивших известность после гражданской войны в Испании). На его счету множество романов, среди которых можно выделить "Запертые с одной игрушкой" (Encerrados con un solo juguete, 1960), "Последние вечера с Тересой" (Ultimas tardes con Teresa, 1966), "Темная история кузины Монтсе" (La oscura historia de la prima Montse, 1970), "Любовные песни в клубе Лолиты" (Canciones de amor en Lolita’s Club, 2005) и другие.
Некоторые его произведения были экранизированы. Марсе также являлся лауреатом различных национальных и международных премий. В 2008 году он был удостоен престижной испанской премии Мигеля де Сервантеса.
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