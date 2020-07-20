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Канье Уэст расплакался на первой встрече с избирателями 

ТК «Звезда» и ещё 11 53 минуты назад
Рэпер также заявил, что Демократической партии «плевать на черных», которые смогут «освободиться» только следуя Библии.
Кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст на первой встрече с избирателями, которая прошла в Южной Каролине, рассказал историю своего рождения и расплакался.
Сначала Уэст вспомнил, какую радость испытал, когда узнал, что скоро станет отцом. Эти мысли натолкнули кандидата в президенты на воспоминания о собственном рождении.
По словам Уэста, отец настаивал, чтобы его мать сделала аборт, но та решила сохранить ребенка. Рассказывая об этом, музыкант не смог сдержать слез. Он продолжил свою речь лишь после длительной паузы.
Рэпер также заявил, что Демократической партии «плевать на черных», которые смогут «освободиться» только следуя Библии. Трансляцию выступления Канье Уэста вел телеканал Live 5 News.
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В мире , Видео , Канье Уэст , Демократическая партия США , США
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