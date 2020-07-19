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Меркель не исключила, что третий раунд саммита ЕС может закончиться безрезультатно 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Меркель допустила провал третьего раунда саммита ЕС
Фото: Reuters
Главы государств и правительств ЕС и в третий день саммита в Брюсселе могут не договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на встречу.
"Мы начинаем третий день переговоров, и он, наверняка, будет решающим", — сказала Меркель. "Различные темы — объем фонда, распределительный механизм, а также вопрос соблюдения принципов правового государства — сейчас хорошо проработаны", — добавила она.
"Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать", — отметила канцлер. По ее словам, есть добрая воля участников саммита, но и "много позиций", которые не позволяют достигнуть соглашения. "Может случиться так, что сегодня не будет результата", — подытожила Меркель.
Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
К утру субботы председатель Европейского совета Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, несколько сократив предстоящие расходы государств ЕС, однако и они не устроили лидеров всех стран.
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В мире , Шарль Мишель , Ангела Меркель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Брюссель , Германия
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