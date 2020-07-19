Меркель допустила провал третьего раунда саммита ЕС

Главы государств и правительств ЕС и в третий день саммита в Брюсселе могут не договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на встречу.

"Мы начинаем третий день переговоров, и он, наверняка, будет решающим", — сказала Меркель. "Различные темы — объем фонда, распределительный механизм, а также вопрос соблюдения принципов правового государства — сейчас хорошо проработаны", — добавила она.

"Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать", — отметила канцлер. По ее словам, есть добрая воля участников саммита, но и "много позиций", которые не позволяют достигнуть соглашения. "Может случиться так, что сегодня не будет результата", — подытожила Меркель.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии , планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.