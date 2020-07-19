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ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР 

РИА Новости 43 минуты назад
Украинские силовики разместили вооружение и технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Наша разведка отмечает нарушения противником норм международного гуманитарного права. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей", — сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что было зафиксировано шесть единиц боевой техники, включая БМП и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", в непосредственной близости к жилым дамам в трех населенных пунктах в Донбассе.
"После доведения до общественности данных о размещении военной техники 35 бригады ВФУ вблизи населенных пунктов, противник в зоне ответственности соединения усилил радиоэлектронное подавление беспилотников СММ ОБСЕ … Данный факт также подтверждается СММ ОБСЕ", — сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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