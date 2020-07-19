Лукашенко: Бабарико дает показания по делу «Белгазпромбанка» 

Бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко . Об этом сообщает "БелТА".

По словам Лукашенко, по делу "Белгазпромбанка" проходят около 30 человек, все они дают показания, включая Бабарико.

"Их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (Бабарико. — примечание "Газеты.Ru") уже зарыдал", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Бабарико начал давать показания после того, как его не зарегистрировали в качестве кандидата на предстоящих выборах президента Белоруссии.

Ранее Центризбирком Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, назвав причиной письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах.