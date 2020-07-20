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Россию завалили просьбами о помощи в борьбе с коронавирусом 

Павел Тиунов и ещё 3 33 минуты назад
Представители нескольких республик из Средней Азии попросили помощи у российского правительства в борьбе с распространением коронавируса, сообщает газета «Взгляд». Авторы обращений указывают на то, что россиянам в кратчайшие сроки удалось обуздать эпидемию с минимальным количеством жертв.
Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России
Отмечается, что ситуация с распространением инфекции острее всего стоит в Киргизстане и Казахстане. Некоторые эксперты называют существующее положение вещей в республиках «катастрофой». Например, в Бишкеке переполнены больницы, обсервации и временные стационары, не хватает врачей, лекарств.
В связи с тяжёлым положением в стране известная киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Она подчеркнула, что в республике гуманитарная катастрофа: ощущается острый дефицит медоборудования, медикаментов, профессиональных кадров.
«Мы просим Вас помочь народу Кыргызстана. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь», — заявила Молдокматова, уточнив, что в стране «высокая степень смертности».
Позже группа киргизских политологов обратилась к российскому национальному лидеру в официальном письме. Они подчеркнули, что правительству Киргизии не удалось справиться с эпидемией, в частности, из-за ошибок в выработке стратегии борьбы, неготовности системы здравоохранения, а также коррупции. Спасение эксперты видят в применении антивирусной вакцины, которую политологи попросили Путина прислать сразу, как только она будет выработана.
С такой же просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился премьер-министра Казахстана Аскар Мамин.
«Мы рассчитываем на то, что когда начнется промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран», заявил глава казахстанского кабмина.
Резюмируя, автор статьи подчеркивает, что пока вакцина не изобретена в республиках, где жители борются с эпидемией, пациентов лечат чем придется и надеются на помощь России.
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В мире , Видео , Статьи , Аскар Мамин , Ассоль Молдокматова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд"
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