Представители нескольких республик из Средней Азии попросили помощи у российского правительства в борьбе с распространением коронавируса, сообщает газета «Взгляд». Авторы обращений указывают на то, что россиянам в кратчайшие сроки удалось обуздать эпидемию с минимальным количеством жертв.

Отмечается, что ситуация с распространением инфекции острее всего стоит в Киргизстане и Казахстане. Некоторые эксперты называют существующее положение вещей в республиках «катастрофой». Например, в Бишкеке переполнены больницы, обсервации и временные стационары, не хватает врачей, лекарств.

В связи с тяжёлым положением в стране известная киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину . Она подчеркнула, что в республике гуманитарная катастрофа: ощущается острый дефицит медоборудования, медикаментов, профессиональных кадров.

«Мы просим Вас помочь народу Кыргызстана. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь», — заявила Молдокматова, уточнив, что в стране «высокая степень смертности».

Позже группа киргизских политологов обратилась к российскому национальному лидеру в официальном письме. Они подчеркнули, что правительству Киргизии не удалось справиться с эпидемией, в частности, из-за ошибок в выработке стратегии борьбы, неготовности системы здравоохранения, а также коррупции. Спасение эксперты видят в применении антивирусной вакцины, которую политологи попросили Путина прислать сразу, как только она будет выработана.

«Мы рассчитываем на то, что когда начнется промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран», заявил глава казахстанского кабмина.

Резюмируя, автор статьи подчеркивает, что пока вакцина не изобретена в республиках, где жители борются с эпидемией, пациентов лечат чем придется и надеются на помощь России.