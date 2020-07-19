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Украину признали самой криминальной страной Европы 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Названа самая криминальная страна Европы
Фото: Reuters
В рейтинге самых криминальных стран Украина заняла первое место среди государств Европы, сообщают СМИ.
Ее индекс преступности — 48,84, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Numbeo.
Издание отмечает, что Украина «потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы».
В рейтинг вошла 41 европейская страна.
Среди всех стран мира по уровню преступности Украина (47 место) находится между Ираном и африканской Ганой. США оказались на три строчки ниже, хотя там уже не один месяц продолжаются беспорядки.
Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности — 84,36.
Россия с индексом 40,60 заняла 79 место из 133 стран мира.
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В мире , Европа , Криминал , Франция , Швеция
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