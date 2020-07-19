Европа снова провалила попытку спастись от кризиса 

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Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по формированию многолетнего бюджета ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса.

Также на саммите планировалось обсудить создание антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Переговоры должны были завершиться в субботу, однако в заявленные сроки договориться по этим пунктам не удалось. Заседание возобновится в воскресенье.