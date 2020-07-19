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Дональд Трамп перейдет на «телефонные митинги» из-за коронавируса 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
Трамп переходит на «телефонные митинги»
Фото: AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса. Американский лидер объявил об этом своим избирателям из штата Висконсин во время такого мероприятия, передает CNN.
"Ситуация с заболеваемостью не позволяет нам сейчас проводить массовые митинги, так что мы будем устраивать их с помощью телефона", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Ранее Трамп не раз становился объектом критики как раз из-за встреч с избирателями, во время которых не соблюдались санитарные нормы. Его соперник на предстоящих выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден тоже отказался от проведения предвыборных митингов. Голосовать за президента страны жители США будут третьего ноября.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN , РИА Новости , Висконсин
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