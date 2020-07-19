Россия ответила на обвинения в краже данных о вакцине

Российский посол в Великобритании Андрей Келин прокомментировал заявления Лондона о том, что Москва якобы пыталась похитить данные о вакцине от коронавируса и вмешаться в выборы.

О безосновательно приписываемой Москве попытке похищения данных Келин сказал: «Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица». Он пояснил, что компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм»

Также он подчеркнул, что Россия «не занимается каким бы то ни было вмешательством» и даже «не видит в этом смысла» — Москва «будет пытаться наладить отношения» с Лондоном «независимо от того», кто «будет руководить» Великобританией, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Келин отметил, что систему голосования по поправкам в Конституцию России атаковали хакеры с территории Великобритании, но Москва не пытается обвинить в этом британские власти.

Он считает, что сегодня «невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».