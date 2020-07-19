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Посол счел бессмыслицей заявление Британии о попытке похитить данные о вакцине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 24 минуты назад
Россия ответила на обвинения в краже данных о вакцине
Фото: globallookpress.com
Российский посол в Великобритании Андрей Келин прокомментировал заявления Лондона о том, что Москва якобы пыталась похитить данные о вакцине от коронавируса и вмешаться в выборы.
О безосновательно приписываемой Москве попытке похищения данных Келин сказал: «Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица». Он пояснил, что компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм».
Также он подчеркнул, что Россия «не занимается каким бы то ни было вмешательством» и даже «не видит в этом смысла» — Москва «будет пытаться наладить отношения» с Лондоном «независимо от того», кто «будет руководить» Великобританией, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Келин отметил, что систему голосования по поправкам в Конституцию России атаковали хакеры с территории Великобритании, но Москва не пытается обвинить в этом британские власти.
Он считает, что сегодня «невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».
Комментируя инцидент в Солсбери, Келин счел странным, что «какая-то шпионская история должна нарушать важные деловые отношения», которые «были бы очень полезны для Великобритании», учитывая, что она вышла из ЕС. Москва «готова перевернуть страницу» и укреплять связи с Соединенным Королевством.
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Комментарии 5
В мире , Политика , Андрей Келин , ЕС , Р-Фарм , ИТАР-ТАСС
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