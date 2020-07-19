«Украина уже отказалась от Донбасса и Крыма»

"Отказ" Киева от этих территорий он обосновал "нежеланием платить деньги", живущим там людям.

"Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад". Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы. <…> Это все привело к тому, что Украина отказалась (от этих территорий. — Прим. ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти", — отметил Мураев.

Экс-депутат добавил, что побывав в Донбассе и поговорив с людьми, он выяснил, что у них нет иллюзий насчет Украины, поскольку невозможно "скрыть, с какой стороны идут обстрелы". Поэтому же, считает Мураев, жители ДНР и ЛНР растут с ненавистью к киевской власти.

"Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть", — заключил политик.

Ранее Мураев раскритиковал власти Украины, которые, по его мнению, забили "еще один гвоздь в невозврат" Крыма и Донбасса с помощью закона о госязыке.