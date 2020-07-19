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Экс-депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса 

РИА Новости 42 минуты назад
«Украина уже отказалась от Донбасса и Крыма»
Фото: ТАСС
Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись выпуска опубликована на ютуб-канале политика.
"Отказ" Киева от этих территорий он обосновал "нежеланием платить деньги", живущим там людям.
"Последние шесть лет Украина делает все необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад". Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы. <…> Это все привело к тому, что Украина отказалась (от этих территорий. — Прим. ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти", — отметил Мураев.
Экс-депутат добавил, что побывав в Донбассе и поговорив с людьми, он выяснил, что у них нет иллюзий насчет Украины, поскольку невозможно "скрыть, с какой стороны идут обстрелы". Поэтому же, считает Мураев, жители ДНР и ЛНР растут с ненавистью к киевской власти.
"Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть", — заключил политик.
Ранее Мураев раскритиковал власти Украины, которые, по его мнению, забили "еще один гвоздь в невозврат" Крыма и Донбасса с помощью закона о госязыке.
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В мире , Украина , Евгений Мураев , Верховная Рада , Республика Крым
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