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Медведчук раскритиковал Зеленского за ориентацию на Запад Украины 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Медведчук раскритиковал Зеленского
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на мнение радикалов и жителей Запада Украины, но они не будут голосовать за него и представителей партии власти "Слуга народа", считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Парламент Украины в среду назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
"Ведь это и есть сегодня политика президента Зеленского и его команды — как бы чего не вышло, как бы не обидеть национал-радикалов, как бы не обидеть людей, которые проживают в Западной Украине. Так они, кстати, за него и не голосовали, насколько мы помним. И вряд ли сейчас будут голосовать, потому что у них есть другие кандидаты и другие политические силы", — заявил Медведчук в интервью украинским телеканалам, опубликованном в субботу на сайте политсилы.
По его словам, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проживают граждане Украины и к ним нужно относиться как к гражданам страны — они имеют право получать пенсии и образование на Украине. Медведчук отметил, что слова об ограничении прав жителей республик Донбасса, которые часто раздаются именно от людей с Запада Украины, так и должны остаться словами.
"Высказывать вы можете все что угодно, но делать — кто вам дал право?" — добавил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии 1
В мире , Украина , Выборы на Украине , Новости и события Запада , Партия Зеленского , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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