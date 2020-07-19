Сумеют ли Меркель и Макрон спасти Европу

Меркель и Макрон выдвинули свой план по созданию фонда восстановления Европы после пандемии коронавируса. Теперь, пишет автор, им необходимо убедить лидеров других стран Евросоюза присоединиться к этому проекту.

Никаких журналистов, никаких рукопожатий, и 1,82 триллиона евро на кону. Встреча лидеров Евросоюза, которая пройдет в пятницу, будет весьма необычной. Главы государств и правительств 27 стран-членов блока встретятся друг с другом лично впервые с тех пор, как коронавирусный кризис сорвал попытки достичь компромисса по беспрецедентному семилетнему бюджетному плану в 1,074 триллиона евро, а также по вопросу о создании фонда восстановления в 750 миллиардов евро.

Хотя чиновники говорят, что странам-членам блока вряд ли удастся достичь соглашения в эти выходные и что спорные моменты пока остаются нерешенными, некоторые дипломаты все же считают, что консенсус возможен. «Я считаю, что мы можем достичь соглашения, — сказал дипломат из одной „бережливой“ страны Евросоюза. — Многое будет зависеть от [председателя Европейского совета Шарля] Мишеля (Charles Michel) и от его навыков ведения переговоров». Вот что вам необходимо знать об этом саммите, который может продлиться от двух до четырех дней.

Все упирается в деньги

Австрия, Дания, Финляндия и Больше всего разногласий на этом саммите вызовет вопрос о размерах фонда восстановления европейской экономики после пандемии, который, согласно предложенному плану, должен составить 750 миллиардов долларов. Эти деньги планируется собирать в виде займов на финансовых рынках. Нидерланды Швеция настаивают на создании менее крупного фонда — в первую очередь на уменьшении размеров грантов.

Согласно нынешнему плану, предлагаемый фонд состоит из трех частей: 310 миллиардов евро на гранты через новый механизм восстановления и повышения стрессоустойчивости ЕС (Recovery and Resilience Facility), 250 миллиардов евро на займы странам-членам блока через этот же механизм, а также 190 миллиардов евро грантов на реализацию бюджетных программ в таких областях, как научные исследования, международное развитие, уход от угольной энергетики и поддержка платежеспособности компаний. По словам чиновников, скорее всего, именно эти 190 миллиардов евро станут объектом сокращений, что в свою очередь спровоцирует напряженные споры касательно того, какие программы должны быть сохранены, а какие необходимо сократить.

Деньги на восстановление в обмен на реформы

Чтобы получить деньги из этого фонда, странам-членам блока необходимо будет представить национальные планы по восстановлению и повышению стрессоустойчивости, в которых будет подробно расписано, каким образом они будут инвестировать деньги ЕС и реформировать свои экономики. Нидерланды настаивают на том, что для выдачи средств из этого фонда необходимо единогласное одобрение всех членов блока — по сути, это дает любой европейской столице возможность заблокировать выдачу средств другому государству-члену Евросоюза. Однако большинство членов блока не согласны с таким подходом, и Мишель предлагает выносить решения о предоставлении средств квалифицированным большинством голосов в Европейском совете. «Идея о необходимости одобрять национальные планы в ближайшие месяцы и контролировать их исполнение кажется абсолютно легитимной. Но вопрос заключается в степени и практических аспектах, — сказал один чиновник из Франции. — Нам стоит постараться избежать всех вето и всех бессмысленных или чрезмерных отсрочек». Скорее всего, главным камнем преткновения станет вопрос о контроле над реализацией планов реформ, и именно его делегация из Нидерландов может использовать в качестве своего козыря, чтобы настоять на уменьшении размеров фонда в целом.

Рютте и Орбан, скорее всего, воспользуются своим правом вето

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут заблокировать переговоры — по разным причинам. Один дипломат назвал этих политиков «самыми радикальными» на этих переговорах. Рютте, который сейчас испытывает огромное политическое давление внутри своей страны, надеется уменьшить ту сумму, которую Нидерландам необходимо будет внести в бюджет, и продемонстрировать своим избирателям, что он способен добиваться уступок на европейской арене. Цель Орбана заключается в том, чтобы получить от этого соглашения как можно больше денег и избежать санкций в связи с нарушениями принципа диктатуры закона. Венгерские политики потребовали, чтобы процессы, начатые на основании Статьи 7 о диктатуре закона, были прекращены и чтобы предложенный механизм, привязывающий выдачу средств к соблюдению принципа диктатуры закона, был отозван. Хотя такие страны, как Германия и Португалия, уже продемонстрировали свою готовность пойти на уступки касательно этого механизма, некоторые «бережливые» страны будут и дальше настаивать на привязке распределения средств к соблюдению принципа диктатуры закона. По словам одного дипломата, этот спор можно будет разрешить посредством «бюджетных подарков» Венгрии.

Кроме того, стоит обратить внимание на Польшу. Мишель предложил привязать доступ к так называемому Фонду справедливого перехода (Just Transition Fund) к принятию национальных целей по переходу к климатический нейтральной экономике к 2050 году, но Польша выступила против этого. Эта тема может спровоцировать споры между Польшей и некоторыми западными странами.

Меркель может затмить Мишеля

Мишель является официальным посредником на этом саммите. Однако после февральского саммита, после которого многие чиновники обвинили Мишеля в провале переговоров по бюджету, некоторые дипломаты предположили, что канцлер Германии Ангела Меркель может неформально взять на себя руководство этим саммитом — или как минимум оказать главе Европейского совета существенную помощь. «Меркель имеет влияние не только как лидер государства, получившего председательство в Совете ЕС , но и благодаря тому личному и политическому капиталу, который она вложила в это соглашение, — сказал один дипломат. — Канцлер, вероятно, сыграет важную роль в этом Совете». Другой дипломат добавил: «Все видят в Меркель честного посредника… Меркель обладает необходимой выдержкой для того, чтобы вести переговоры до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, даже если на это потребуется несколько дней».

Необычный саммит

Европейский совет предпринял массу усилий для того, чтобы тщательно подготовиться к этому саммиту в разгар пандемии, учитывая огромные риски для глобальной политической стабильности, которые могут возникнуть в том случае, если этот саммит превратится в место активного распространения вируса. «Как вы понимаете, главы государств будут находиться далеко друг от друга», — сказал один чиновник совета, добавив, что заседания будут проводиться в зале на несколько сотен человек, а число их участников будет ограничено 31 лидером. В помещении также будут работать мощные системы очистки воздуха, а во время перерывов там будет проводиться уборка. Лидеры стран смогут привести с собой в здание всего по шесть советников — по словам чиновников, это может осложнить переговоры, поскольку множество экспертов в области формирования бюджета попросту не попадут в здание.

Журналистов тоже не пустят в здание — многие премьер-министры давно об этом мечтали. Лидеры будут делать заявления перед камерами, но на этот раз репортеры не смогут задавать им вопросы. Тем не менее, некоторые лидеры все же планируют проводить по итогам встреч пресс-конференции посредством приложения Zoom.