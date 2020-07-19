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США представили официальное обвинение против «шпионившего на Россию» военного 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
«Шпионившему на РФ» военному предъявили обвинение
Фото: globallookpress.com
ВМС США предоставили обвинительное заключение в отношении старшины Чарльза Бриггса, который якобы передал секретные данные россиянину.
Как сообщается в документе, инцидент произошел в январе 2019 года на авиабазе Оффат или рядом с ней. Бриггс, находясь на службе, «сознательно воспользовался правительственным компьютером с несанкционированной целью». Он «получил секретную информацию, а именно электронное письмо, содержащее секретные сведения».
Как утверждается в обвинительном заключении, у Бриггса были «основания» считать, что эти данные могут «нанести ущерб США или принести пользу другой стране», передает ТАСС.
В документе сказано, что Бриггс сознательно «передал такие данные» россиянину, «человеку, который не уполномочен их получать».
Бриггс работает в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте.
Напомним, прежде об обвинении сообщали СМИ, а Пентагон отказался комментировать дело.
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В мире , США , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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